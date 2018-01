Ubriachi alla guida,4 turisti denunciati

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. I militari della compagnia di Susa li hanno fermati, nel fine settimana, durante dei controlli alla circolazione stradale a Sestriere, Bardonecchia e Cesana Torinese. I turisti, italiani tra i 22 e i 49 anni, erano alla guida con un tasso alcolico tra i 1,10 g/l.e i 2,59 g/l, ampiamente superiore al limite consentito, 0.5.

Durante il servizio sono state denunciate anche sette persone per droga, due di queste controllate sulle piste da sci. In tasca avevano dosi di cocaina o marijuana.