Pichetto (Fi), valori per cambiare Paese

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - "Rappresentiamo tutti i territori e tanta sostanza che deve dare garanzia agli elettori, rappresentiamo la determinazione, la passione, la volontà e i valori per dare un contributo a cambiare il Paese". Con queste parole il coordinatore regionale di Forza Italia Gilberto Pichetto ha presentato oggi i candidati piemontesi azzurri per le elezioni di Camera e Senato.

Candidature "senza 'paracadutati' da altre regioni - sottolinea Pichetto - e di questo ringrazio il presidente Berlusconi che ci ha messo testa e mano anche a riparare quello che nel 2016 era stato un po' un torto".

Il coordinatore piemontese, candidato al Senato, afferma: "avviamo la campagna per andare a governare il Paese. Abbiamo dalla nostra l'esperienza dei Governi passati ma anche quella delle sconfitte che ci hanno resi più forti Quanto a una visita di Berlusconi per la campagna in Piemonte, "ho un impegno da parte sua - ha rivelato Pichetto -, ma non so ancora se e quando verrà".