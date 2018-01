Nosiglia, giovani missionari in movide

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - I giovani "si gettino con coraggio apostolico nel campo della missione, negli ambienti della loro vita, senza escludere gli ambienti di frontiera, come i supermercati e le varie movide disseminate nel territorio della diocesi, alcuni bar o luoghi di ritrovo e la stessa strada".

Così l'arcivescovo di Torino, mons.Cesare Nosiglia, nell'omelia alla basilica di Maria Ausiliatrice per la festa di san Giovanni Bosco. "Don Bosco - ha detto l'arcivescovo - andava a cercare i giovani anche più 'lontani e invisibili' là dov'erano, perfino nelle carceri, e infondeva nel loro cuore un tale spirito missionario che a loro volta diventavano trascinatori degli amici per l'incontro con Gesù e il Vangelo".

Ricordando l'opera di san Giovanni Bosco, mons. Nosiglia ha sottolineato l'esigenza, sempre attuale, di riservare "una particolare attenzione a quei ragazzi difficili o 'invisibili' a causa della nazionalità e della cultura, della malattia o di particolari condizioni di disabilità o disagio".