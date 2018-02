Montagne piemontesi valgono 4,7 miliardi

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Valgono 4,7 miliardi i servizi ecosistemici-ambientali prodotti nei comuni montani del Piemonte, più della metà del totale regionale (8 mld), più del reddito regionale. Lo rileva il Rapporto Montagne Italia 2017, definito dalla Fondazione Montagne Italia, assieme a Uncem e Cooperativa Architetti e Ingegneri Reggio Emilia) e analizzato a Torino, presenti gli assessori regionali a Cultura e Agricoltura, Antonella Parigi e Giorgio Ferrero, il meteorologo Luca Mercalli e il presidente Uncem Piemonte, Lido Riba.

Parigi e Ferrero hanno ricordato i tanti provvedimenti a favore del ripopolamento e dello sviluppo di montagne e piccoli comuni. "Girando per il Piemonte - dice Parigi - ho trovato in queste zone più energie, entusiasmo che in città. Valori che vanno sostenuti anche in un ottica di cambiamento degli stili di vita". Mercalli ha denunciato la "burocrazia che ancora blocca molte azioni di sviluppo e impresa"; Riba ha sottolineato "il percorso è iniziato, ora occorre cambiare mentalità e visioni".