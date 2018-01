Metro, ripresi scavi prolungamento

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - E' ripreso, superando il sottopasso del Lingotto che dovrebbe riaprire entro 20 giorni, lo scavo della 'talpa' Masha per la realizzazione del prolungamento della linea 1 della Metropolitana torinese. La talpa si trova attualmente in prossimità del pozzo di ventilazione e sta procedendo verso il Lingotto. In questo tratto è stato necessario procedere con molta cautela data la particolare conformazione del terreno e la presenza del sottopasso, della fognatura e dei sottoservizi, alcuni dei quali legati all'ospedale Molinette.

Durante lo scavo, il cedimento del terreno vicino alla rampa di accesso del sottopasso e i dati rilevati dal sistema di monitoraggio continuo del terreno e delle strutture, hanno reso necessario il rinforzo e la messa in sicurezza della fognatura.

E' stato inoltre necessario consolidare ulteriormente il terreno in corrispondenza del sottopasso Lingotto.