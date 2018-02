Juve, Bernardeschi e D.Costa infortunati

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Terapie per Federico Bernardeschi, lavoro differenziato per Douglas Costa. Il giorno dopo la vittoria sull'Atalanta, la Juventus è tornata al lavoro in vista della sfida di domenica con il Sassuolo: Bernardeschi è stato sottoposto a terapie per il "trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro meritevole di ulteriori valutazioni nella giornata di domani", precisa la nota pubblicata sul sito della società bianconera. Per quanto riguarda Douglas Costa, lavoro differenziato per una contusione al polpaccio sinistro; anche le sue condizioni verranno "valutate domani".