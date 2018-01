Iran: striscione Regione per Djalali

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Il Consiglio regionale del Piemonte esporrà uno striscione di solidarietà per Ahmadreza Djalali, il medico di Novara, di nazionalità iraniana, accusato di essere una spia e condannato a morte a Teheran il 5 dicembre scorso.

L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha votato all'unanimità una mozione a favore del collaboratore del Centro di ricerca in medicina d'emergenza e dei disastri dell'Università del Piemonte orientale - presentata dai gruppi Pd, M5s e Sel - con la quale si impegna la Giunta ed il Consiglio regionale "ad aderire alla mobilitazione per la liberazione del dott. Ahmadreza Djalali esponendo, presso una delle sedi istituzionali lo striscione #SAVEHAMAD".

Nelle settimane passate il Consiglio regionale si era già espresso con tre ordini del giorno chiedendo che il Governo si facesse parte attiva per la sua liberazione.