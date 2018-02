Circolo Lettori, protesta comitato casa

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Momenti di nervosismo, questa sera, al Circolo dei Lettori di Torino, dove alcuni esponenti del comitato Lucento-Vallette sono intervenuti durante la presentazione del libro di Gad Lerner "Concetta. Una storia operaia", alla presenza della protagonista, Concetta Iolanda Candido, che l'estate scorsa, disperata per la mancanza di lavoro, si era data fuoco in un ufficio Inps, e della sindaca Chiara Appendino. Un gruppetto ha cercato di srotolare uno striscione, accusando la sindaca di scarso interesse per le periferie e nelle politiche per la casa, un manifestante ha preso la parola ed è stato zittito da Lerner: "Dopo quest'incontro - ha detto - mentre voi andate a casa, Concetta torna in ospedale: non merita questa sceneggiata". Tra il pubblico qualcuno ha equivocato pensando a una protesta legata alla vertenza dei dipendenti della Fondazione Torino Musei, ma un esponente del Comitato contro i licenziamenti, su Fb, ha precisato: "Siamo solidali con Concetta e ci pareva inopportuno manifestare".