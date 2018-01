Capitale Cultura, Casale il 5/2 a Roma

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 31 GEN - E' tutto pronto per la presentazione in programma a Roma il 5 febbraio, della candidatura di Casale Monferrato in vista dell'assegnazione, il 16, del titolo di 'Capitale Italiana della Cultura 2020'. La città piemontese concorre con Agrigento, Bitonto, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.

Tra il materiale proposto, il video promozionale realizzato dal videomaker monferrino Stefano Viale Marchino - rielaborazione del cortometraggio 'Am vis', vincitore del premio del pubblico al MonFilmFest 2016 e integrato dalle riprese realizzate al Teatro Municipale con la cittadinanza il 23 gennaio -; alcune slide sul complesso lavoro realizzato per il dossier e il sito www.casalemonferrato2020.org, un portale online proprio dal 5 febbraio.