Blitz attivisti,occupati Servizi Sociali

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Una ventina di attivisti dello sportello 'Prendocasa' ha occupato la sede dei servizi sociali del Comune, in via De Sanctis a Torino, accusando gli operatori di non aver ricevuto una famiglia con tre bambini sotto sfratto da ottobre. "Staremo qui sino a che non verranno ricevuti da qualcuno, che sia l'assistente di riferimento, un responsabile o l'assessore in persona", spiegano gli attivisti. È in corso l'attività di mediazione tra i manifestanti e i servizi sociali. Sul posto gli agenti della Digos.