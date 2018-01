(ANSA) - TORINO, 31 GEN - È partito il Bando 'Under 35 Digital Video Contest-Giovani protagonisti', promosso da Film Commission Torino Piemonte con il sostegno dell'Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Piemonte, pensato per sostenere opere audiovisive crossmediali e transmediali fruibili principalmente attraverso il web o dispositivi mobili, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti (Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e contenuti immersivi in genere), all'uso di social network e piattaforme.

"Il bando - dice l'assessora Monica Cerutti - rappresenta uno strumento di sostegno economico per giovani autori e produttori in grado di cimentarsi con l'universo dei media digitali per la realizzazione di web series, web doc, video 360, Interactive Doc". Con una dotazione di 120.000, può stanziare contributi tra i 5.000 e i 20.000 a progetto.

Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte, ha sottolineato come lo scopo sia "incoraggiare la nascita di giovani e talentuose start up sul territorio".