Scoperto night in sede società sportiva

(ANSA) - ASTI, 30 GEN - Sulla carta appariva come associazione sportiva dilettantistica, in realtà era un circolo con ragazze italiane e straniere 'figuranti di sala' e somministrazione di alcolici a prezzi maggiorati per i clienti.

La guardia di finanza di Nizza Monferrato, nell'Astigiano, ha scoperto 81 lavoratori in nero impiegati in questo night club. "La riqualificazione ad 'ente commerciale' della finta associazione sportiva ha comportato il recupero a tassazione, nel solo 2017, di circa 200 mila euro di ricavi e 35 mila euro di iva", spiega la finanza in una nota. Per i gestori pene pecuniarie di circa 300 mila euro.