Premio Mia Martini, audizione 2 febbraio

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Si tengono il 2 febbraio 2018 Presso Voice Art Accademy a Cuneo le audizioni della 24/a edizione del Premio Mia Martini per il Piemonte e Valle d'Aosta.

"Cantare significa donarsi' diceva Mia Martini - sottolinea una nota degli organizzatori - tanti giovani si doneranno anche quest'anno partecipando alle audizioni per essere ammessi alla fase finale del premio, che nel tempo è stata importante passerella per grandi nomi della musica nazionale ed internazionale. Le sezioni del premio sono tre: Nuove Proposte (14/45 anni), Una Voce per Mimì (04/13 anni), Etnosong (riservato alla musica etnica regionale). Al premio internazionale partecipano giovani artisti provenienti da 15 nazioni.