Pranzo per poveri da risparmi bollette

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Un pasto regalato ai poveri con i soldi risparmiati dai consumatori nelle bollette di luce, gas, energia elettrica e servizi internet grazie al social utility network 'Zero' creato dalla società torinese 'uBroker'.

Nell'anniversario della morte di San Giovanni Bosco, il 31 gennaio alla 'Mensa dei poveri' in via Belfiore a Torino, fondata dal sacerdote cottolenghino Don Adriano Gennari, sarà servita la pasta artigianale commissionata dalla società al 'Pastificio Agricolo Mancini', nelle Marche. fare impresa - spiega Cristiano Bilucaglia, fondatore di 'uBroker' - oltre che distribuire benessere e ricchezza sul territorio, vuole dire anche reinvestire parte degli utili maturati a favore degli ultimi, se vogliamo che il Paese riparta davvero, ritrovando i suoi valori fondanti e fondamentali. Motivo per cui - prosegue Bilucaglia - abbiamo fatto produrre dallo storico pastificio marchigiano una fornitura di pasta artigianale in grado di sfamare 1.000 poveri".