Pinotti,perdere Borsalino sfregio Italia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 GEN - "Perdere questo marchio sarebbe uno sfregio per tutta l'Italia. Si tratta di una realtà unica". Roberta Pinotti, ministra della Difesa, oggi ad Alessandria per dare il via alla campagna elettorale per le Politiche, ha visitato lo stabilimento della 'Borsalino', nella frazione di Spinetta Marengo, a pochi chilometri dalla città.

Accompagnata da Alice Rapetti (comunicazione interna dell'azienda), da diversi esponenti del Pd locale e da alcuni candidati, ha assicurato il proprio impegno affinché "si trovi una soluzione. Sono venuta, personalmente, a vedere il grande lavoro che fate e mi sembra di andare indietro nel tempo. Nel rispetto di chi sta operando, considerato che tutto è in mano ai tribunali, parleremo comunque con i curatori fallimentari e cercheremo di capire. Faremo tutto il possibile".