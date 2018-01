Museo Egizio, falsa telefonata di Crippa

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - La telefonata al call center del Museo Egizio di Torino riportata in un video postato su Facebook da Andrea Crippa, leader dei Giovani Padani, in merito alla questione della promozione "2x1" per le persone di lingua araba, è falsa.

Lo afferma lo stesso Museo che fa sapere di aver chiesto a Facebook di rimuovere il video e di aver dato mandato ai legali "per chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche di immagine, per effetto della ampia diffusione sul web".

"A seguito di accertamenti svolti tramite perizia tecnica affidata a terzi - si legge sul sito dell'ente museale - si è avuta piena conferma della falsità del video postato dal signor Andrea Crippa sulla propria pagina. La telefonata ripresa nel video è frutto di una messa in scena e contiene risposte inesatte e in alcun modo riferibili ad operatrici dell'Ufficio Prenotazioni del Museo Egizio" L'ipotesi di un falso era stata avanzata subito poiché al call center lavorano solo donne mentre Crippa aveva detto di aver parlato con un uomo.