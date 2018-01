Migranti, più Comuni accoglienza diretta

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Nelle prossime settimane, grazie a due nuovi accordi territoriali con il Chierese e il Pinerolese, passeranno da 118 a 150 i Comuni della provincia di Torino impegnati nella gestione diretta dell'accoglienza dei migranti attraverso i Cas (Centri di accoglienza straordinaria). Lo ha annunciato, all'assemblea regionale di Anci Piemonte, il Prefetto di Torino Renato Saccone che ha sottolineato l'esigenza di "non essere sempre schiacciati dall'emergenza ma di avere lungimiranza nella gestione di questo tema". Un tema, ha evidenziato il Prefetto, sul quale "in Piemonte abbiamo creato un asse fra Regione, Anci e Prefetture che ci consente oggi di essere credibili nei confronti della discussione nazionale quando andiamo ad affrontare questi argomenti e ad avanzare proposte". "Grazie ai nuovi accordi - ha spiegato Saccone - fra 15 o 20 giorni si estenderà ancora le gestione diretta dei Cas da parte dei Comuni, una strada da percorrere per dare risposte più efficaci".