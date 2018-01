Codacons, commissariare Comuni con smog

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Con un esposto che verrà presentato alle Procure competenti il Codacons chiede il commissariamento dei comuni del Piemonte che nel corso del 2017 hanno sforato i limiti annuali di 'polveri sottili' nell'aria, "mettendo così a rischio la salute della popolazione".

In base ai dati forniti ieri da Legambiente, con il report Mal'Aria, ben 6 capoluoghi di provincia del Piemonte, su 8, sarebbero fuorilegge (Alessandria, Torino, Biella, Novara, Vercelli e Asti), per avere superato il limite massimo annuale di 35 giorni di sforamento dei 50 mcg/mc. "E' - dice il Codacons - una situazione di emergenza che non può più essere tollerata.

Chiediamo un'inchiesta sulle responsabilità legate all'eccessivo smog nelle città".

L'associazione presenterà inoltre una istanza ai Prefetti dei 6 comuni "fuorilegge" in cui si chiede di valutare il commissariamento delle amministrazioni a fronte della manifesta incapacità di garantire la salubrità dell'aria e tutelare la salute della popolazione.