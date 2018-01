Anci, progetto Erasmus per dipendenti

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Un Erasmus della pubblica amministrazione per "aiutare il processo di innovazione, svecchiamento e consolidamento dello spirito europeo della P.A.". È l'idea a cui sta pensando l'Anci del Piemonte, illustrata oggi dal presidente Alberto Avetta, all'assemblea regionale dell'ente.

Il progetto è quello di adottare il modello Erasmus dell'università ai dipendenti pubblici, creando momenti di scambio a livello europeo "per imparare cosa fanno gli altri - spiega Avetta - e portare agli altri la nostra esperienza. Un progetto - sottolinea - che farà bene ai nostri dipendenti e soprattutto sarà utile a portare nelle amministrazioni idee nuove e utili a migliorarne le prestazioni". Fra gli aspetti che si stanno approfondendo quello del sostegno ai costi con la creazione di una sorta di borsa di studio. Sempre a livello europeo Avetta ha annunciato che "con Anci Liguria e Lombardia stiamo provando a fare squadra per partecipare insieme alle prossime call sui programmi Central Europe, Spazio Alpino e Med".