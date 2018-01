Alessandria, nuovi volontari 'civich'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 GEN - In servizio 26 nuovi operatori volontari a supporto dell'attività della polizia municipale di Alessandria. Si occupano di azioni di controllo su alcuni punti sensibili del territorio, soprattutto in piazza della Libertà e nei giardini della stazione ferroviaria, segnalando eventuali necessità al Comando di via Lanza.

Sono identificabili da una divisa simile a quella dei vigili urbani. "Attualmente i civich in organico sono circa 70, anche se ne sarebbe previsto quasi il doppio - rimarcano dalla segreteria del Corpo - La carenza è dovuta soprattutto a pensionamenti e mobilità, oltre ad agenti che hanno perso i requisiti e sono stati trasferiti in altri uffici del Comune". "Intendiamo ampliare la dotazione organica - spiega il indaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - ma allo stato attuale, in attesa degli adempimenti burocratici, questo inserimento di personale volontario, preparato, dà forma alla linea annunciata in più occasioni, dal Documento Unico di Programmazione in poi".