Alessandria gioca con cappello Borsalino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 GEN - Calciatori dell'Alessandria in campo con il cappello Borsalino per sensibilizzare sul caso della storica azienda dichiarata fallita nel dicembre scorso. I grigi, prima della partita di domenica con il Siena (Serie C, girone A) indosseranno i cappelli griffati Borsalino.

"Una scelta di condivisione, legame con il territorio e solidarietà alla difficile situazione dell'azienda, - spiega una nota della società calcistica - che il presidente Luca Di Masi e la società hanno voluto manifestare per segnalare la vicenda alla città e a tutta l'Italia".

Il 23 dicembre, contro il Pontedera, gli spettatori si erano presentati, dopo l'invito sempre della dirigenza, al 'Moccagatta' con in testa uno dei simboli più noti di Alessandria.