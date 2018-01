A Torino mostra su Ludwik Zamenhof

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - E' aperta fino al 9 febbraio a Palazzo Cisterna, sede aulica della Città metropolitana di Torino, in occasione della Giornata della Memoria, la mostra dedicata a Ludwik Zamenhof, ebreo polacco, iniziatore e instancabile promotore della lingua Esperanto.

Con l'esposizione dedicata a Zamenhof prosegue la collaborazione culturale tra la Citta Metropolitana e l'Ambasciata polacca a Roma, iniziata nel 2016 con la mostra 'A rischio della propria vita' e proseguita nel 2017 con quella dedicata a Jan Karski. L'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia ha scelto la figura di Zamenhof perché è uno dei più illustri rappresentanti della comunità ebraica di Polonia, che diede un grande contributo alla vita sociale, economica e culturale polacca e mondiale e che, dopo nove secoli di storia, scomparve nella Shoah. Nel 2017 è caduto il centesimo anniversario della scomparsa dello studioso polacco e l'anno che si è appena concluso era stato dichiarato dall'Unesco come l'anno di Zamenhof.