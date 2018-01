200 contro preside "troppo autoritaria

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Duecento persone, tra studenti, professori e personale Ata dell'istituto Regina Margherita di Torino sono scesi in strada, questa mattina, per chiedere la sostituzione della preside Marianeve Rossi.

"Si è creato un clima di tensione. Non si più lavorare", spiegano i manifestanti, sotto l'ufficio scolastico regionale.

"La dirigente scolastica è eccessivamente autoritaria. Denigra l'operato dei docenti, accusandoli di non lavorare adeguatamente, e, negli ultimi mesi, ha messo in discussione anche il lavoro dei vicari, che si sono dimessi".

I manifestanti continuano: "Sono state cambiate le procedure per le uscite didattiche, senza però che venisse spiegata la corretta procedura da fare. La nuova burocrazia rallenta la macchina organizzativa, molte gite sono state annullate". Una delegazione è stata ricevuta dal direttore scolastico regionale, Fabrizio Manca.