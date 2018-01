Torino, nominato nuovo collegio revisori

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - È stata approvata dal consiglio comunale, con 27 voti su 27 votanti, la nuova composizione del Collegio dei Revisori dei conti della Città di Torino per il triennio 2018-2021. La nuova nomina si è resa necessaria dopo le dimissioni, l'11 gennaio scorso, del precedente collegio per contrasti con l'amministrazione.

In base al sorteggio effettuato dalla prefettura e dopo le rinunce e accettazioni degli esperti contabili sorteggiati sono stati nominati Roberto Ghiglione, Paolo Zoccola e Silvana Busso.