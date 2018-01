Smog, Torino propone soglia a 40 mcg

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - La Città di Torino vorrebbe abbassare la "soglia di riferimento" della concentrazione delle Pm10 da 50 a 40 microgrammi al metro cubo, nel prossimo inverno, la sostituzione del blocco totale del traffico previsto dal livello 'viola' con l'estensione oraria del blocco fino all'Euro 5 diesel comprendendovi anche i veicoli a benzina Euro 1; tutti i mezzi euro 0, con qualsiasi alimentazione, banditi per sempre.

Ed esenzioni per i veicoli commerciali immatricolati entro il quinquennio precedente. Sono alcune delle proposte che verranno presentate al Tavolo di coordinamento sulla qualità dell'aria promosso dalla Città Metropolitana.

Palazzo Civico, inoltre, propone un unico valore di riferimento per l'attivazione dei livelli di allerta in tutta l'area urbana di Torino e adozione di due controlli settimanali - lunedì e giovedì - su cui basare l'attivazione stessa.