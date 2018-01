Saitta, regolari lavori polo di Venaria

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Procedono secondo il progetto approvato in origine e senza che siano state registrate modifiche, né variazioni di spesa complessiva prevista, i lavori per la realizzazione del nuovo polo sanitario di Venaria, sul terreno compreso fra via Don Sapino e la strada provinciale 176 della Savonera. Lo comunica l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, oggi al cantiere per un sopralluogo per continuare a monitorare lo stato di avanzamento dell'opera, appaltata da Scr all'impresa Paolo Beltrami di Cremona.

La struttura, dove sono in fase di realizzazione le opere impiantistiche, i serramenti e le compartimentazioni interne, sarà di riferimento per una popolazione di oltre 90.000 persone e avrà una destinazione non ospedaliera ma poliambulatoriale specialistica e distrettuale, come tassello per l'Asl To3.

Il finanziamento globale ammonta a 17,8 milioni di euro, di cui 8,4 dallo Stato, 7,1 dalla Regione Piemonte e 2,3 da un mutuo decennale stipulato dall'Asl To3.