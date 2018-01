Rave party in ex fabbrica Olivetti

(ANSA) - IVREA (TORINO), 29 GEN - Sono 350 i giovani, provenienti da tutto il nord Italia, identificati dai carabinieri della compagnia di Ivrea dopo il rave party andato in scena tra sabato notte e domenica nel capannone dell'ex Olivetti a Loranzè. La musica è stata spenta nel tardo pomeriggio di ieri quando è iniziato il deflusso dei ragazzi.

Ottocento, complessivamente, le persone che hanno partecipato alla festa non autorizzata. Gli ultimi lasceranno l'edificio in queste ore. Gli identificati rischiano una denuncia penale.