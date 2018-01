Embraco, protesta davanti alla Regione

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - I lavoratori della Embraco manifestano in centro a Torino davanti alla sede della Regione Piemonte. Raggiungeranno in corteo la sede dell’Amma dove è previsto l’incontro fra azienda e sindacati per verificare se esistono i presupposti per la concessione della cassa integrazione, proposta dai ministri Giuliano Poletti e Carlo Calenda in cambio di un concreto piano di reindustrializzazione.

Una delegazione di lavoratori ha incontrato l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, presso la sede della Regione Piemonte, ma non sono emerse per ora novità.