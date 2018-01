Embraco, confermati i 500 licenziamenti

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - L'Embraco ha confermato i 497 licenziamenti, nello stabilimento di Riva di Chieri, nel torinese, dove lavorano 530 dipendenti. Lo rendono noto i sindacati che hanno incontrato l'azienda del gruppo Whirlpool.

L'Embraco, che non produrrà più in Italia, ha quindi respinto la proposta dei ministri del Lavoro Giuliano Poletti e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda di utilizzare alcuni mesi di cassa integrazione in cambio di un piano di reindustrializzazione.

Davanti all'Amma, sede dell'incontro, hanno manifestato alcune centinaia di lavoratori che hanno prima sfilato in corteo nelle vie del centro di Torino.