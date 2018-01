A Torino in 5 anni 3.300 imprese chiuse

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - La crisi ha colpito fortemente Torino, città in trasformazione che negli ultimi 5 anni ha visto chiudere 3.300 imprese, nel commercio, ma anche aumentare del 5% la ristorazione. Hanno patito i negozi di abbigliamento (-537) calzature (-142), mobili (-122), tessili, mercerie, ferramenta, edicole, bar senza cucina. Crescono prodotti alimentari e tabaccherie (+80), benzinai (+38), farmacie (+43), negozi dell'usato (+27).

Stanno crescendo del 4,7% gli acquisti immobiliari di negozi, dopo il crollo dei prezzi, ma solo in certe zone, come il centro. Sono i dati contenuti nell'analisi sul commercio a Torino realizzato da Camera di Commercio, Ascom, Confesercenti, presentato a Torino Incontra, presenti anche l'assessore al Commercio di Torino, Alberto Sacco e il presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Ilotte. Entrambi hanno sottolineato la necessità di rivedere le politiche con sgravi fiscali, e le visioni sul futuro per evitare la 'desertificazione' di certe aree e intercettare i cambiamenti sociali.