La Juve festeggia i 40 anni di Buffon

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Ottantuno secondi di video e un hashtag ad hoc (#Gigibday) per festeggiare i 40 anni di Gianluigi Buffon. La Juventus celebra la cifra tonda del suo capitano postando su twitter un video realizzato con il contributo di tutti i compagni di squadra: da Dybala e Douglas Costa, inseparabili anche nel video, passando per Higuain, Szczesny, il concittadino Bernardeschi chiudendo con Mandzukic, che per l'occasione ha sfoderato anche un sorriso. Tutti insieme per augurare buon compleanno al capitano bianconero.