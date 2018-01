Farmers Insurance, la rimonta di Woods

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Finale in crescendo per Tiger Woods al Farmers Insurance Open. A Torrey Pines (San Diego, California), nel terzo giro dell'evento del PGA Tour, l'americano ha guadagnato 26 posizioni passando in 39/a piazza davanti anche a Francesco Molinari e Hideki Matsuyama, entrambi 44/i. E le ultime 18 buche del torneo la "Tigre" le giocherà proprio al fianco dell'azzurro e del giapponese. Tutto pronto per il gran finale. Jon Rahm, campione uscente, per coronare l'impresa di diventare il nuovo numero uno al mondo dovrà compiere una rimonta sensazionale. Lo spagnolo (-7) è retrocesso al 12/o posto della classifica e dovrà recuperare quattro colpi al nuovo leader, lo svedese Alex Noren (-11) vincitore, nel 2017, del BMW PGA Championship.