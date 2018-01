Elezioni: Torino, Pd candida Annibali

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Lucia Annibali, la donna che nel 2013 venne sfigurata con l'acido su mandato del suo ex fidanzato, sarà candidata per il Pd alle prossime elezioni anche in Piemonte. Lo annuncia il segretario regionale dei dem, Davide Gariglio, impegnato a Roma nella composizione delle liste piemontesi. Annibali sarà capolista nel collegio di Torino 2 e in quello del Piemonte nord. "Rimane candidata - spiega Gariglio - nel suo collegio uninominale a Parma, città di cui è diventata cittadina onoraria".

"Quella di Lucia Annibali - dice Gariglio - e' una candidatura forte e della societa' civile, quella di una donna protagonista nella battaglia per i diritti".

"La candidature annunciate alla direzione del partito - dice Gariglio - non erano ancora definitive; Renzi aveva annunciato alcune verifiche per tutte le regioni. In Piemonte, proprio per il riequilibrio di genere nei collegi plurinominali, verrà candidata Lucia Annibali".