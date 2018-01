Elezioni, Casa Pound deposita liste

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - E' Casa Pound la prima formazione politica a presentarsi negli uffici giudiziari delle ex carceri Nuove, a Torino, per il deposito delle liste elettorali.

"Abbiamo raccolto un numero di firme superiore di tre volte al necessario" spiega il referente regionale, Marco Racca, candidato alla Camera.

Gli aspiranti parlamentari di Casa Pound "sono in larga misura persone molto attive e molto conosciute nel territorio".

Uno dei candidati - a Torino centro - è l'avvocato Gino Michele Domenico Arnone.