Testimone fa arrestare rapinatore

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Fugge in auto dopo la rapina a un'anziana, ma un testimone fotografa la targa. Ivan Lo Bue, 35 anni, di Villarbasse, è stato arrestato dai carabinieri: lo scorso luglio a Torino, in corso Svizzera, aveva afferrato alle spalle una 69enne, le aveva bloccato il collo con un braccio per prenderle la borsa e l'aveva colpita in testa. Poi, insieme a un complice che lo aspettava in macchina e che non è ancora stato identificato, era scappato.

"La collaborazione del cittadino è stato decisiva - spiegano gli investigatori dell'Arma - Invitiamo tutti a segnalare tempestivamente ogni situazione anomale o sospetta. Questo è il miglior contributo possibile per rafforzare la sicurezza".