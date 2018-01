Ligabue a Torino per 'Made in Italy'

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Passa per Torino, il 31 gennaio all'Uci Lingotto, il tour di Luciano Ligabue per presentare il suo ultimo film, 'Made in Italy', con Stefano Accorsi e Katia Smutniak.

"Quest'anno per noi il cinema italiano ha cominciato con il piede giusto, dopo un anno in effetti difficile, grazie anche a 'Benedetta follia' di Carlo Verdone che sta andando molto bene - dice Emanuela Orlando, responsabile Uci Torino -. Crediamo sia giusto fare di tutto per promuoverlo cercando di creare un dialogo diretto tra pubblico e protagonisti dei film. In questo senso Ligabue ha subito accettato, d'altronde lui è un musicista, è abituato a stare di fronte al pubblico".

Il dialogo tra il cantante-regista-attore di Correggio e il suo pubblico in sala è condotto da Devis Maidò, di Radio Manila, media partner di Uci.