Giustizia a Torino,'prescrizioni tristi'

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Ha cominciato citando due gravi casi di processi per abusi sessuali caduti in prescrizione a Torino, e affermando che nel capoluogo piemontese "qualcuno non ha fatto fino in fondo il proprio dovere", il presidente reggente della Corte d'Appello del Piemonte, Edoardo Barelli Innocenti, nel proprio intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario nel capoluogo subalpino. "Sono stati due episodi tristi - ha aggiunto - che non hanno colpito solo l'opinione pubblica ma tutti i magistrati della corte".

Secondo il presidente Barelli Innocenti, "per invertire l'attuale corso delle cose" e non rassegnarsi "ci vuole la volontà politica di cambiare effettivamente, intervenendo a fondo sulla giustizia penale". "L'importante è che dopo le discussioni, a volte infinite, si decida: perché la democrazia è un metodo di governo in cui si discute, anche aspramente, ma poi una decisione deve essere presa".