Smog, torna a Torino blocco diesel Euro4

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Tornano a Torino i divieti antismog. Nonostante la pioggia, da domani le auto diesel fino all'Euro 4 non potranno circolare: il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d'attenzione ha fatto scattare di nuovo il livello 'arancio' previsto dal protocollo regionale.

Da domani, e fino al rientro delle condizioni di inquinamento dell'aria sotto i livelli indicati dall'Unione europea, è dunque in vigore il blocco dei veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e benzina, gpl e metano Euro 0, dalle 8 alle 19 per i mezzi adibiti al trasporto persone; per i veicoli adibiti al trasporto merci (stesse classi emissive) il blocco è dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 nei giorni feriali; dalle 8.30 alle 15 e dalle 17 alle 19 nei giorni festivi e al sabato.