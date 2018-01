Metro 2, Pd 'assessora M5S si dimetta'

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - "Ha mentito e sta perdendo tempo con il chiaro obiettivo di perdere i finanziamenti per la Metro 2". Il Pd di Torino punta il dito contro l'assessora comunale ai Trasporti, Maria Lapietra. E, documenti alla mano, chiede le sue dimissioni: la lettera di consegna lavori alle imprese per la progettazione della linea 2 della metropolitana "non è stata inviata il 20 dicembre, come sostenuto dall'amministrazione, ma il 22 gennaio, dopo che avevamo sollevato la questione".

La richiesta di dimissioni è stata ribadito in una conferenza stampa a cui erano presenti i parlamentari Pd Paola Bragantini e Stefano Esposito, l'ex assessore comunale ai Trasporti Claudio Lubatti e la consigliera regionale Nadia Conticelli. "Il M5S dimostra ancora di essere il partito del non fare e del no alle opere infrastrutturali - è la dura presa di posizione dei dem -.

Ormai è chiaro: Appendino e Lapietra vogliono perdere i finanziamenti e accontentare la frangia più estrema del Movimento che intende boicottare le grandi opere".