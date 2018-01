Eataly Lingotto, Grande Festa Contadina

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Eataly Lingotto festeggia domani l'undicesimo compleanno con una giornata dedicata al mondo rurale, organizza Slow Food Italia: una grande Festa Contadina per ricordare che il 2018 è l'anno di Terra Madre Salone del Gusto. Un euro per ogni piatto venduto verrà donato a Menu for Change, campagna internazionale di Slow Food per sensibilizzare al tema del cambiamento climatico.

"Da Fico a Eataly i contadini e la produzione artigianale tornano alla ribalta", commenta Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. "Questo compleanno è l'occasione per inaugurare una nuova stagione dedicata a un valore estremamente importante, il rispetto. Contadini e produttori tornano ad avere un ruolo centrale", aggiunge Andrea Guerra, presidente esecutivo. Con 39 punti vendita nel mondo, 5.000 addetti e circa 470 milioni di euro fatturati nel 2017, Eataly prevede nuove aperture: Stoccolma a febbraio, il secondo negozio a Istanbul e a San Paolo. Poi San Francisco, Las Vegas, Toronto, Hong Kong, Verona, Madrid, Londra, Parigi.