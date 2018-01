Clochard morto di freddo era malnutrito

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - È morto per assideramento a seguito di un grave stato di malnutrizione, il clochard trovato privo di vita in un capanno in disuso a Torino, nel parco della Pellerina, lo scorso 22 gennaio. A stabilirlo è stata l'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Testi. Hamed Mohamed, 43enne originario del Ciad, era stato trovato da altri senzatetto che avevano dato l'allarme. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ora sarà il pm Barbara Badellino a fare le dovute valutazioni. Come anticipato dal Corriere della Sera, sulle pagine locali, il responsabile del centro di emergenza freddo della Croce Rossa del parco della Pellerina, che la notte del 22 gennaio era in servizio, è stato iscritto come atto dovuto nel registro degli indagati per conferire l'autopsia.