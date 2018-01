Appendino, linea 2 metro è strategica

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - "Ribadisco la massima fiducia nell'assessora Lapietra e negli uffici che stanno svolgendo un ottimo lavoro, con l'unico interesse di dare alla Città di Torino la linea 2 della metropolitana". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, difende così l'operato dell'assessora ai Trasporti, di cui il Pd ha chiesto le dimissioni.

"Stiamo facendo il più in fetta possibile, ma questo non significa che non si debbano fare i passaggi necessari - aggiunge la prima cittadina -. Il 20 dicembre scorso abbiamo firmato il contratto con Systra, che è l'azienda che si sta occupando della progettazione preliminare, che si concluderà entro l'anno, un periodo questo che prevede anche una fase di ascolto per definire il percorso come era previsto nel disciplinare del bando di gara pubblicato ad aprile 2016. Con le risorse già stanziate procederemo anche con la progettazione definitiva.