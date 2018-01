Anche Torino celebra Giorno Memoria

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Una giornata "per tenere viva la memoria e guardare al futuro, perché dagli errori del passato si costruiscano percorsi per le nuove generazioni". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al Cimitero Monumentale per il Giorno della Memoria. "Un tema molto attuale quando si sente parlare di razza - sottolinea Appendino -. Con la situazione sociale ed economica difficile, aumenta la tendenza a creare muri e a isolare invece di essere comunità. Per questo le istituzioni hanno la responsabilità di far sì che le loro scelte creino anticorpi per evitare che fatti come quelli che ricordiamo oggi si ripetano".

I totalitarismi "hanno rappresentato il punto più basso nella storia dell'umanità raggiunto dal sistema politico e non può esserci nessuna giustificazione", ha aggiunto il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, invita i candidati di tutti gli schieramenti a sottoscrivere le parole di Giacomo Matteotti: "Il fascismo è un crimine".