Allegri, noi diversi dal Napoli

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - "Lunedì non ero infastidito per le critiche, si fanno un sacco di chiacchiere: ho solo detto che quel che conta è portare a casa il risultato". Massimiliano Allegri allontana così il confronto tra il gioco della Juventus - da molti ritenuto meno brillante - e del Napoli emerso dopo l'ultimo successo di misura dei bianconeri. "Siamo una squadra diversa dal Napoli, dalla Roma, anche dal Tottenham, che unisce fisico e tecnica - osserva Allegri -. Il Napoli non è una squadra fisica, è molto tecnica, ma loro oltre ad avere un bel gioco ottengono ottimi risultati. Quest'anno ad esempio ha vinto 4 volte per 1-0 nelle prime 20 partite, cosa che non aveva mai fatto. Spero che non imparino velocemente".