Allegri: Chievo ha fermato Napoli e Roma

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - "Il Chievo quando è reduce da una prestazione negativa, subendo tanti gol, reagisce la partita dopo. Ma noi domani abbiamo un solo risultato, la vittoria".

Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. "É successo contro la Roma e il Napoli - spiega l'allenatore bianconero -, fermati sul pari dai clivensi, a cui sono mancati i risultati ma non le prestazioni. Noi domani dobbiamo vincere per allungare dietro e stare a contatto con il Napoli. Ma servirà una partita buona a livello mentale, giocare da loro non è mai facile, sono la miglior squadra nei duelli aerei e sono molto fisici".