Scibona, "governo M5s farà opere utili"

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "L'a.d. di FS Mazzoncini se ne faccia una ragione, M5S al Governò attuerà una buona politica dei trasporti al servizio dei cittadini con investimenti ragionati che creeranno molti più posti di lavoro per opere diffuse sul territorio rispetto ad una sola unica grande opera cannibalizzata da una o due multinazionali, come ribadito ieri da Luigi Di Maio". Lo afferma il senatore MArco Scibona (M%s) in risposta alla affermazioni del manager di Fs ("Di Maio sbaglia, e se M5s andrà al governo lo convinceremo che non si può rinunciare alla Torino-Lione").

"Il compito di FS - prosegue Scibona - è quello di gestire il trasporto ferroviario italiano, non dettare le linee trasportistiche e logistiche ai Governi, e quando un Governo a 5 Stelle fermerà il TAV e avvierà opere utili per la mobilità dei cittadini, le ferrovie si adopereranno al massimo per questa nuova visione trasportistica, come richiesto dalla leale collaborazione istituzionale".