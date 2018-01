Riapre ponte sul fiume Po di Castiglione

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Riapre domani, dopo oltre un anno, il ponte sul fiume Po a Castiglione Torinese. Era chiuso da fine 2016 per i danni causati dall'alluvione, che hanno reso necessario demolire alcune campate a rischio e mettere in sicurezza le fondazioni per poi ricostruire la parte demolita e installare un ponte prefabbricato a due campate. I lavori sono stati finanziati dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino.

La riapertura - sottolinea una nota della Città metropolitana - avviene nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori concordato con i sindaci del territorio. In queste ore tecnici dell'ente stanno analizzando i dati delle prove di carico statiche per completare il collaudo dell'infrastruttura.