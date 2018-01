Juve: Benatia, Szczesny è il dopo-Buffon

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "Szczesny è un po' matto, come tutti i portieri, ma nel momento in cui Buffon smetterà farà vedere a tutti che è un grande portiere". L'elogio del portiere polacco della Juventus porta la firma di Medhi Benatia, difensore bianconero diventato pedina fondamentale della difesa di Allegri: "É un portiere moderno, molto bravo con i piedi - ha spiegato ai microfoni di Sky -. Essere a fianco di Buffon lo aiuta, lavorare con il migliore al mondo non è da poco. Inoltre hanno un bellissimo rapporto fuori dal campo". Il futuro della porta bianconera, secondo Benatia, è quindi già scritto.