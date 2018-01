Fiamme alla Sacra, al via la bonifica

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - L'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, si recherà in giornata con i tecnici regionali alla Sacra di San Michele per una prima ricognizione dei danni causati dall'incendio di ieri sera. Lo rende noto il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

L'assessore regionale al Bilancio, Aldo Reschigna, in ogni caso ha già accertato la presenza di Fondi di sviluppo e coesione per il Piemonte che "si stimano sufficienti - sottolinea il presidente Chiamparino - per far fronte ai danni".

Le fiamme hanno devastato il tetto del convento ai piedi della Chiesa costruita prima dell'anno Mille all'imbocco della Val di Susa. Da una prima ricognizione dei carabinieri, che indagano sulle cause del rogo, non sono stati distrutti beni di interesse storico e artistico. I vigili del fuoco stanno procedendo con le operazioni di bonifica.

L'edificio andato a fuoco era interessato da alcuni lavori di bonifica.