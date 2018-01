De Silvestri, con Benevento daremo 120%

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "La partita con il Benevento sarà insidiosa, per questo dobbiamo arrivare a domenica con gambe e testa pronte". De Silvestri non si fida dei sanniti, prossimi avversari del Torino: "Dobbiamo fare di tutto per vincere la partita - ha spiegato il difensore a Torino Channel -, dobbiamo pensare solo a quello e ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Daremo il 120% per portarla a casa". Il Benevento è però una squadra diversa da quella affrontata all'andata, dice De Silvestri: "Ha conquistato più punti, viene da risultati positivi e quindi bisogna stare attenti, concentrati. Lo stadio ci darà una gran mano, come contro il Bologna: giochiamo in casa e vogliamo dare gioia e i tre punti ai tifosi".